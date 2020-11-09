В Австрии полиция проводит обыски по 60 адресам в четырех федеральных землях страны, где могут находиться или проживать люди, которых подозревают в связях с радикальными исламистами.

Как сообщила региональная прокуратура земли Штирия, "следователи работают по 70 подозреваемым и нескольким организациям, которые, предположительно, поддерживают террористические организации "Братья-мусульмане" и ХАМАС", передает "Интерфакс".

Также прокуратура отмечает, что "эта операция не связана с террористической атакой в Вене 2 ноября".

Напомним, что тогда стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву - Ред.) у синагоги в центре города. Отмечалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших.

Жертвами теракта стали четыре человека. По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник - 20-летний уроженец Вены Куртин С.

Ранее "Страна" сообщала, что "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Вене. Вместе с заявлением была опубликована фотография мужчины, он был подписан как Абу Дажна Аль-Албани. В сообщении говорится, что Аль-Албани совершил теракт 2 ноября.

Также напомним, что Австрия ввела армию в столицу для защиты населения Вены после серии терактов.