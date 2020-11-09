В Киеве произошло очередное ЧП. Здесь из окна выпал 18-летний парень, по предварительной информации полиции, с шестого этажа. Он был госпитализирован.



Об этом со ссылкой на пресс-секретаря полиции Подольского района Киева Анну Страшок, сообщает издание УНН.

Так, у представителя правоохранительных органов уточнили, действительно ли сегодня утром на проспекте Правды из окна квартиры выпал мужчина.

"Да, действительно, подтверждаем. По предварительной информации, с шестого этажа. Парня доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи, ему18 лет", - заявила Анна Страшок.

По ее словам, по предварительной информации, парень выпал сам.

"У нас это ЧП зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Сейчас на месте проводится проверка, выясняются все обстоятельства и по результатам проверки будет решаться вопрос открытия уголовного производства", - рассказала Страшок.



Ранее "Страна" сообщала, что на улице Пчилки в Киеве из окна многоэтажки выпала молодая женщина. Так, в полиции заявили, что сначала она подавала признаки жизни, но вскоре умерла.



Также напомним, что мать с дочерью при загадочных обстоятельствах выпали из окна в центре столицы. По результатам предварительного расследования удалось выяснить, что женщина проживала в квартире с родственниками и имела определенные жизненные проблемы.