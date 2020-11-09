В ночь на понедельник, 9 ноября, в Тбилиси у здания ЦИК Грузии собрались несколько сотен сторонников оппозиции. Часть из них вела себя агрессивно, в результате чего вспыхнули столкновения. В них пострадало около 30 человек.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра внутренних дел Грузии Каха Сабанадзе, передает пресс-служба ведомства.

"В ходе агрессивных действий группы нападавших, бросавших камни и другие предметы, травмы получили 14 полицейских, трое журналистов и до десяти участников акции. Всем им была оказана соответствующая медицинская помощь, часть пострадавших была перевезена в клинику", - сказал замминистра.

Кроме того, по словам Сабанадзе, по факту организации уличных беспорядков были открыты уголовные дела.

Напомним, в минувшую субботу, 31 октября, в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта". Однако лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий отказались признать итоги выборов и начали устанавливать палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.