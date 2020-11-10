11 ноября во Всемирный день шопинга крупнейшие китайские маркетплейсы, такие как AliExpress, Taobao, Tmall традиционно проведут глобальные интернет-распродажи "11.11". За последние несколько лет традиция настолько прижилась, что к ней присоединяются все больше онлайн-площадок по всему миру, а "скидки 11.11" не уступают по размаху "черной пятнице" и киберпонедельнику.

По сути с 11 ноября стартуют крупнейшие распродажи года, которые заканчиваются после католического Рождества 25 декабря.

День распродаж 11 ноября

Традицию устраивать парад скидок в ноябре ввела китайская корпорация Alibaba Group, которая владеет Taobao, Tmall и AliExpress. Первый шопинг-марафон скидок на AliExpress устроили в 2009 году. Он был приурочен ко Дню шопинга, который совпадает с китайским Днем холостяка. Дата его проведения (11.11) символизирует людей, не состоящих в браке или отношениях. Считается, что в этот день одиночки могут купить подарки самим себе.

Самые популярные товары на распродаже AliExpress и других сайтах - одежда, товары для дома, электроника, детские товары.

Каждый год популярность распродаж на 11 ноября растет. В прошлом году за 24 часа на китайском "Алибаба" продали товаров на сумму свыше $38,3 млрд. Покупателями стали не только жители Китая, но и пользователи по всему миру.

К примеру, активность украинских покупателей была такой высокой, что в "Приватбанке" при попытке оплатить безналичные платежи, произошел массовый сбой. В банке пояснили, что из-за массового ажиотажа нужно было обрабатывать до 70 тысяч платежей в час, что значительно превысило нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей.

К "скидкам 11.11" присоединились не только китайские онлайн-площадки. К примеру, акции обещает Rozetka и другие интернет-магазины. В Wildberries распродажу объявили с 5 по 13 ноября.

Скидки предлагает Rozetka

Главное правило на таких распродажах - прицениться к товару заранее и сравнить ценники на разных площадках.

Что нужно знать о скидках на AliExpress

На AliExpress распродажа стартует с 10:00 11 ноября по 09:59 13 ноября. Причем предпродажи были открыты две недели назад. То есть цены со скидкой продвинутые шоперы увидели уже с 28 октября.

Сидки предлагают на товары практически из всех сегментов: одежда, спортивные товары, обувь, электроника, кухонные принадлежности, гаджеты, мебель, бижутерия, ювелирные изделия, косметика, детские игрушки и многое другое.

При покупке можно будет использовать собранные купоны, монеты, различные игры и бонусы. Их можно было собирать с октября.

Как правило купоны предоставляют магазины. На них обычно указаны условия использования, например "действует при покупке от суммы 5$". Потратить такой купон можно в том же магазине, который его предоставил.

Также можно забрать флешкупон на скидку до 20%. За пару дней до распродажи он появляется на главном лендинге в 11:00 и 17:00. Все эти бонусы дадут вам дополнительную возможность снизить цену.

AliExpress готовит скидки

Кстати, у AliExpress есть формула цены на 11.11: она должна быть минимальной за последние 90 дней.