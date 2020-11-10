11 ноября по сути еще одна
11 ноября по сути еще одна "черная пятница"

11 ноября во Всемирный день шопинга крупнейшие китайские маркетплейсы, такие как AliExpress, Taobao, Tmall традиционно проведут глобальные интернет-распродажи "11.11". За последние несколько лет традиция настолько прижилась, что к ней присоединяются все больше онлайн-площадок по всему миру, а "скидки 11.11" не уступают по размаху "черной пятнице" и киберпонедельнику.

По сути с 11 ноября стартуют крупнейшие распродажи года, которые заканчиваются после католического Рождества 25 декабря.

День распродаж 11 ноября

Традицию устраивать парад скидок в ноябре ввела китайская корпорация Alibaba Group, которая владеет Taobao, Tmall и AliExpress. Первый шопинг-марафон скидок на AliExpress устроили в 2009 году. Он был приурочен ко Дню шопинга, который совпадает с китайским Днем холостяка. Дата его проведения (11.11) символизирует людей, не состоящих в браке или отношениях. Считается, что в этот день одиночки могут купить подарки самим себе.

Самые популярные товары на распродаже AliExpress и других сайтах - одежда, товары для дома, электроника, детские товары. 

Каждый год популярность распродаж на 11 ноября растет. В прошлом году за 24 часа на китайском "Алибаба" продали товаров на сумму свыше $38,3 млрд. Покупателями стали не только жители Китая, но и пользователи по всему миру.

К примеру, активность украинских покупателей была такой высокой, что в "Приватбанке" при попытке оплатить безналичные платежи, произошел массовый сбой. В банке пояснили, что из-за массового ажиотажа нужно было обрабатывать до 70 тысяч платежей в час, что значительно превысило нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей.

К "скидкам 11.11" присоединились не только китайские онлайн-площадки. К примеру, акции обещает Rozetka и другие интернет-магазины. В Wildberries распродажу объявили с 5 по 13 ноября.

Скидки предлагает Rozetka

Главное правило на таких распродажах - прицениться к товару заранее и сравнить ценники на разных площадках.

Что нужно знать о скидках на AliExpress

На AliExpress распродажа стартует с 10:00 11 ноября по 09:59 13 ноября. Причем предпродажи были открыты две недели назад. То есть цены со скидкой продвинутые шоперы увидели уже с 28 октября.

Сидки предлагают на товары практически из всех сегментов: одежда, спортивные товары, обувь, электроника, кухонные принадлежности, гаджеты, мебель, бижутерия, ювелирные изделия, косметика, детские игрушки и многое другое.

При покупке можно будет использовать собранные купоны, монеты, различные игры и бонусы. Их можно было собирать с октября.

Как правило купоны предоставляют магазины. На них обычно указаны условия использования, например "действует при покупке от суммы 5$". Потратить такой купон можно в том же магазине, который его предоставил.

Также можно забрать флешкупон на скидку до 20%. За пару дней до распродажи он появляется на главном лендинге в 11:00 и 17:00. Все эти бонусы дадут вам дополнительную возможность снизить цену.

AliExpress готовит скидки

Кстати, у AliExpress есть формула цены на 11.11: она должна быть минимальной за последние 90 дней. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.