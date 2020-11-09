По состоянию на утро понедельника, 9 ноября, число зараженных коронавирусом военных в украинской армии увеличилось на 68 человек.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 9 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 224 человека. Всего за время пандемии выздоровел - 4 701 человек, летальных исходов - 19", - сказано в сообщении.

На сегодня 380 человек находятся на изоляции. У 30 из них срок изоляции завершится в ближайшие трое суток.

Среди 68 новых зараженных 20 человек госпитализированы, еще 48 находятся на лечении дома, за ними наблюдает медицинская служба.

Напомним, всего в Украине по состоянию на утро 9 ноября число зараженных Covid-19 выросло на 8 687 человек.

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