Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что его страна не хочет продолжения войны в Нагорном Карабахе, однако в случае агрессии против его страны, будет вынужден обратиться за помощью к Турции.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Если Пашинян лично, не глава МИД, а сам лично заявит, что Армения выведет войска из Агдама, Кельбаджара, Лачина - из трех оставшихся районов, которые они должны освободить, и дадут нам график, мы сразу же остановимся. Мы не хотим продолжать эту войну. Мы хотим остановиться... Знакомые со мной люди знают, что я человек слова. Я делаю то, что говорю. Если Пашинян скажет это сегодня, то я даю вам слово, что мы немедленно остановимся. Но он этого не делает", - сказал он.

В то же время Алиев уточнил, что Азербайджан в случае агрессии против нее обратиться за военной помощью к Турции.

Напомним, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что Вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

В свою очередь министр обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг эту информацию.