В Закарпатской области активисты требуют, чтобы Рада приняла закон об отмене кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения. В знак протеста они перекрыли трассу Киев - Чоп.



Об этом сообщает передает телеканал 112 Украина.



"Сейчас на трассе Киев - Чоп активисты перекрыли дорогу. Они требуют, чтобы Рада приняла закон об отмене кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения. Говорят, что их не слышат", - рассказал журналист с места события.

Активисты заявили, что сегодня кратковременное перекрытие, только предупредительная акция. Однако они будут перекрывать дороги и в дальнейшем, пока их не услышат и Рада не примет закон.



Так, на трассе уже образовалась очередь из полусотни автомобилей. Активисты не пропускают никого, кроме медицинской помощи и полиции.







Ранее "Страна" писала, что применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" должны были отсрочить до 2022 года. Документ должен был разрешать не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй - четвертой групп вне зависимости от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.



Также напомним, что из-за карантина намеченную на апрель фискализацию предпринимателей отсрочили до 1 января 2021 года.