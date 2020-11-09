В Японии при помощи искусственного интеллекта нашли 116 симптомов коронавируса Covid-19.



Об этом сообщает государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.

Так, журналисты при помощи искусственного интеллекта проанализировали около 200 000 научных статей о коронавирусе, опубликованных по всему миру на английском языке. В результате выяснилось, что в этих материалах сообщается по меньшей мере о 116 симптомах.



В число найденных симптомов, наряду с жаром и пневмонией, входят утрата вкуса, сухость глаз, крапивная лихорадка.

"Многие симптомы связаны с мозгом и нервной системой - в их числе головокружение, утрата памяти и галлюцинации. Подобных симптомов насчитывается более 30", - говорится в сообщении.

Одна из британских групп исследователей, проанализировав снимки мозга тяжелобольных пациентов, обнаружила воспаление в районе стволовой области мозга, отвечающей за сон и дыхание.







Ранее "Страна" сообщала, что обнаружены новые симптомы коронавируса. Среди которых боль в мышцах, повышенная утомляемость и появление волдырей на ногах.



Также напомним, что в Японии придумали лампу, которая убивает коронавирус. Компания Ushio Inc. выпустила ультрафиолетовую лампу Care 222, которая может убить Covid-19 в закрытых помещениях. Ее оценили в 2 860 долларов.