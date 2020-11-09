По состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Киеве подтвердились 748 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом рассказал киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Еще у 748 человек обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 5 пациентов умерли. Всего коронавирус забрал жизни 872 жителей столицы. Подтвержденных случаев коронавируса на сегодня в столице уже 44 920", - заявил мэр.

Среди зараженных оказались:

401 женщина (от 18 до 92 лет);

279 мужчин (от 18 до 87 лет);

34 девочки (от 8 месяцев до 17 лет);

35 мальчиков (от 1 года до 17 лет).

Уточняется, что в больницы пришлось госпитализировать 76 пациентов. Другие - на самоизоляции. Выздоровели за сутки 170 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 130, в Дарницком - 109, а в Оболонском районе - 107", - уточнил Кличко.

Напомним, сегодня утром, 9 ноября, в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось на 8 687 человек. Позже минздрав решил показать карту распространения коронавируса по регионам страны.