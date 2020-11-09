Прозападный кандидат в президенты Молдовы от партии "Действие и солидарность" Майя Санду накануне второго тура выборов отказалась от дебатов со своим соперником, действующим главой государства Игорем Додоном.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что дебаты должны были состояться на этой неделе. А второй тур выборов президента Молдовы должен состояться в ближайшее воскресенье, 15 ноября.

Напомним, первый тур выборов президента Молдовы прошел 1 ноября. Согласно окончательным результатам голосования, в выборах приняло участие 1 368 516 граждан, имеющих право голоса, или 48,54% от числа зарегистрированных в Государственном реестре избирателей. За Санду проголосовали 36,16% избирателей, за Додона - 32,61%.

Также "Страна" подробно писала о том, станет ли Молдова пророссийской после выборов президента и ждать ли там Майдана.