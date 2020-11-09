У главы Ровенской ОГА Виталия Коваля подтвердили коронавирус, но осложнений нет.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению, Covid-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но буду работать в онлайн-режиме", - написал он.



Также Коваль напомнил, что коронавирус - это не шутки и нужно придерживаться всех мер, чтобы защитить себя.







Ранее "Страна" писала, что главы Винницкой и Ивано-Франковской ОГА также заболели Covid-19. Они оба ушли на самоизоляцию и призывают пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные ограничения.



Также напомним, что по данным на 9 ноября число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 8 687 человек.