Виталий Коваль (на переднем плане) заболел Covid-19. Фото: facebook.com/koval8

У главы Ровенской ОГА Виталия Коваля подтвердили коронавирус, но осложнений нет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, к сожалению, Covid-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но буду работать в онлайн-режиме", - написал он.

Также Коваль напомнил, что коронавирус - это не шутки и нужно придерживаться всех мер, чтобы защитить себя.

Виталий Коваль заболел Covid-19

Ранее "Страна" писала, что главы Винницкой и Ивано-Франковской ОГА также заболели Covid-19. Они оба ушли на самоизоляцию и призывают пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные ограничения.

Также напомним, что по данным на 9 ноября число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 8 687 человек.

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