Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что его ведомство выступило за усиление карантина в Украине на выходных. Предполагается, что работать будут лишь продуктовые магазины, аптеки и заправки.

Об этом он рассказал 9 ноября во время брифинга, который транслировался в Фейсбуке.

"Мы решили усилить наши карантинные ограничения. Понимая, что у нас, кроме Сovid-19, есть еще не очень хорошие дела с экономикой, мы понимаем - полного локдауна не будет. Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Что это означает - в субботу и воскресенье в нашей стране должны работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, заправки и ветеринарные аптеки. Все остальные - рестораны, кафе и другие - только на вынос. Остальные магазины, ТРЦ - рекомендуем им закрываться на выходные", - сказал он.

Кроме того, чиновник рассказал, что изоляцию будет разрешено прекращать на выходных при следующих условиях:



- отсутствие проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10-го дня от даты появления симптомов;



- отсутствие клинических проявлений ОРЗ в течение трех дней с даты взятия анализов;



- отсутствие клинических проявлений ОРЗ, при условии отрицательного результата ПЦР-теста.

Степанов разъяснил, как в Украине будет работать карантин выходного дня. Смотреть с 06:30. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал фейковой информацию о том, что в Украине могут ввести "черную" карантинную зону.