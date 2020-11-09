По итогам местных выборов мэром города Буча Киевской области избран Анатолий Федорук, его поддержали 52,59% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Так, Федорук занимает должность городского главы Бучи с 1998 года. На местных выборах-2020 он баллотировался от партии "Слуга народа".

За Анатолия Федорука проголосовали 8 867 горожан, или 52,59% от общего количества принявших участие в голосовании. Его ближайшей соперницей была кандидат от "Евросолидарности" Екатерина Украинцева, которая набрала 2 397 голосов или 14,22%.

Напомним, "Страна" писала о том, что Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

Также мы сообщали, что Геннадий Кернес в третий раз был избран мэром Харькова.