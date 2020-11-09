Власти Кривого Рога объявили понедельник, 9 ноября, днем траура по погибшим в результате жестокой резни, которую на днях устроил 29-летний местный житель Тарас Усенко и который сам себя назвал Осирисом.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Так, подозреваемому сегодня будут избирать меру пресечения. Предварительно известно, что ему намерены провести психиатрическую экспертизу. За совершенное преступление ему грозит пожизненное заключение.

Четырех пострадавших уже отпустили домой. Еще столько же до сих пор находятся в больнице. Медики утверждают, что у них травмы средней тяжести.

Напомним, полиция Кривого Рога задержала мужчину, который зарезал двоих прохожих ножом и ранил еще 8 человек, среди которых и восьмилетний ребенок.

Также "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский назвал терактом двойное убийство в Кривом Роге.