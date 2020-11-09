Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в понедельник, 9 ноября, направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обвинительный акт в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном снижении портовых сборов.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП.

Так, в САП считают, что незаконные действия Омеляна привели к недополучению госбюджетом 30,5 миллиона гривен.

В САП напомнили, что по данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

На сегодня обвинительный акт по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах") направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

Напомним, "Страна" писала о том, что НАБУ сообщило экс-министру Омеляну о подозрении из-за потери 30,5 миллионов гривен 19 июня.

Также мы сообщали, что в качестве меры пресечения Омеляну избрали личное обязательство, также его обязали сдать загран.