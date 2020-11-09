Во вторник, 10 ноября, в Киевском районном суде Харькова повторно рассмотрят дело о нападении на журналиста-телеоператора Вадима Макарюка. Инцидент произошел еще в июне прошлого года на рынке "Барабашово".

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

"10 ноября в Киевском районном суде Харькова снова попытаются начать рассмотрение дела о нападении на журналиста телеоператора Вадима Макарюка. В Национальном союзе журналистов Украины призывают журналистов прийти на судебное заседание и поддержать коллегу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в июне прошлого года на Макарюка напала группа людей, предварительно угрожая ему за съемку. Камеру оператора неизвестные разбили.

"Несколько недель пострадавший провел в реанимации и больнице. Из-за ударов по голове у Макарюка произошло кровоизлияние в мозг. Мужчину частично парализовало, он получил инвалидность", - уточнили в НСЖУ.

В Харькове рассмотрят дело об избиении телеоператора Вадима Макарюка. Фото: nsju.org

Напомним, 12 июня полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка Сергею Козлюку по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

Также "Страна" писала, что 21 июня о подозрении в причастности к нападению на Макарюка было объявлено еще двум харьковчанам - Олегу Радченко и Илье Алешкину. Им обоим инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Кроме того, Радченко объявлено о подозрении по ч.1 ст.347 УК (умышленное повреждение или уничтожение имущества журналиста). Всем троим была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 16 июля суд взял под круглосуточный домашний арест четвертого подозреваемого по делу - Михаила Базалея.