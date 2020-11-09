Утром в понедельник, 9 ноября, в Херсонской области рейсовый автобус попал в ДТП. В результате погибли два человека, 10 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель маршрутного автобуса "Эталон", который ехал из села Садовое в направлении села Антоновка, не соблюдая безопасную скорость движения, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли две женщины в возрасте 42 и 54 лет, около 10 человек получили травмы.

Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Водителю грозит от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, у метро "Выдубичи" в Киеве автобус выехал на тротуар и врезался в киоск.

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