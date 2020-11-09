Со вторника, 10 ноября, Украина открывает все имеющиеся пункты пропуска на Донбассе, в том числе новые - "Счастье" и "Золотое" в Луганской области.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, все пункта пропуска будут работать ежедневно с 08:00 до 18:00. При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки. Также прибывающие на подконтрольную территорию должны дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием сервиса "Дий вдома" или обсервации.

В Донецкой области с 10 ноября заработают такие пункты пропуска: "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское". В Луганской области начнут функционировать КПВВ "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое".

Напомним, несмотря на то, что Украина открывает все пункты пропуска, при пересечении линии разграничения следует учитывать ряд ограничений. Так, например, в октябре в Луганске запретили пропуск на неподконтрольную территорию не прописанных там граждан на основании факта проживания в так называемой "ЛНР" их родственников.

Кроме того, мы писали, что т.н. "ДНР" осуществляет пропуск граждан только в КПВВ "Еленовка" (граничит с пунктом пропуска "Новотроицкое"), при этом происходит это не каждый день, а в рамках еженедельного "гуманитарного коридора".