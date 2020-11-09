Российское МВД раскрыло детали нападения солдата-срочника в Воронеже на сослуживцев, в результате чего погибли три человека. Виновником оказался 20-летний Антон Макаров из батальона аэродромно-технического обеспечения.

Об этом говорится в Telegram-канале "Подъем".

"20-летний Антон Макаров из батальона аэродромно-технического обеспечения застрелил водителя и дежурного по полку. Кем был третий раненый, не сообщается. После этого солдат скрылся на территории с оружием - пистолетом ПМ. МВД разослало ориентировки на солдата", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел около 05.00. Сперва Макаров напал на сослуживца в казарме, зарубив его топором, пока тот спал. После этого он отправился в комнату отдыха, где забрал у дежурного пистолет и из него же и застрелил свою очередную жертву.

Погибшие в результате стрельбы в Воронеже:

Майор Сергей Ермолаев





Ефрейтор Сергей Кажокин





Рядовой Нинаил Акталиев.

Еще одного пострадавшего, рядового Фирсова, сейчас госпитализировали с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку.

Напомним, что на данный момент продолжаются поиски солдата-срочника.