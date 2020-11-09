С понедельника, 9 ноября, в части регионов Казахстана из-за коронавируса ужесточают карантин. Чтобы ограничить передвижение граждан, вокруг некоторых городов будут установлены специальные блокпосты, на выходных и по праздникам запретят работу общественного транспорта.

Об этом сообщает Kazakhstan Today.

Так, ограничения будут действовать в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Блокпосты установят вокруг городов Кокшетау, Костанай, Павлодар и Петропавловск. Въезд на территорию Усть-Каменогорска и выезд из него будут запрещены.

На время действия жесткого карантина в регионах Казахстана будет запрещена работа религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры. По выходным и праздничным дням не будет работать общественный транспорт и непродовольственные магазины. Лицам старше 65 лет рекомендуют не покидать места проживания без крайней необходимости, а проведение совещаний в очном формате запрещается.

Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на время действия карантина становится обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

Напомним, "Страна" писала о том, как собираются в ближайшее время ужесточить карантин в Украине.

Также мы писали о том, что в Латвии вводят жесткий карантин: закрывают рестораны, а дома разрешают собираться компаниями до 10 человек.