Президент Франции Эммануэль Макрон намерен на протяжении недели созвонится с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Джо Байденом, чтобы обсудить европейско-американские отношения.

Об этом рассказал госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, передает "УНН".

"Они пересекались несколько раз в прошлом, но сейчас им предстоит узнать друг друга заново в нынешних должностях. В начале следующей недели у них состоится телефонный разговор, он ознаменует начало долгого и прочного сотрудничества", - сказал он.

По словам Бона, США являются важным союзником Франции и Евросоюза. А реакцию на избрание Байдена президентом страны дипломат назвал "скоординированной европейской реакцией".

Напомним, "Страна" ведет обновляемый репортаж о ходе подсчета голосов в США.

Также мы рассказывали, что демократ Джо Байден, которого американские СМИ еще до официального подсчета голосов объявили новым президентом США, после своего въезда в Белый дом лично обратится к губернаторам всех штатов ввести обязательное ношение масок.