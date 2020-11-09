Лучший игрок российской премьер-лиги, капитан "Зенита" и национальной сборной Артем Дзюба попал в крупный секс-скандал, который уже стоил ему отстранения от игры.

В сеть попало видео, на котором похожий на футболиста человек занимается мастурбацией. Ролик стал вирусным, а на Дзюбу посыпались обвинения.

Вероятно, появись бы подобное видео многих других российских футболистов, такого резонанса не случилось. Ведь имидж у них и без того не самый хороший: нарушают ПДД и разбивают элитные авто, громко разводятся, живут на широкую ногу, а некоторые вообще успели отсидеть в тюрьме.

Дзюба же был одним из немногих, кто имел репутацию любящего мужа и отца, порядочного со всех сторон. Здесь же он записывал интимное видео под звуки голоса женщины, с которой ему приписывали роман.

От главного футболиста РФ в воскресенье отвернулись его фанаты. Не факт, что в таких условиях он сможет продолжить карьеру в Петербурге и в России в принципе.

"Страна" рассказывает, как все было, публикует реакцию российских лидеров мнений и делает выводы, какие последствия могут ожидать титулованного спортсмена.

Мастубрация Дзюбы - как это было

В субботу, 7 ноября, в сеть слили личное видео с Дзюбой, который лежит на кровати и удовлетворяет себя под звуки телевизора. Оттуда доносится голос телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Ролик предположительно было снят в декабре 2019 года.

В YouTube попал фрагмент откровенного видео (в оригинале были видны половые органы):

Видео моментально было растиражировано. Сегодня о знает, пожалуй, каждый поклонник российского футбола.

Дзюба закрыл свой Instagram, в котором около 1,2 миллиона подписчиков. Он также отключил комментарии, чтобы их не могли оставить даже подписанные на игрока пользователи.

После появления этого видео "Зенит" также отключил возможность комментариев на официальных страницах клуба в соцсетях.

Футболист угодил в секс-скандал накануне матча команды с "Краснодаром". Питерцы выиграли благодаря волевому голу Дзюбы, хотя по ходу матча он не реализовал пенальти. В итоге его признали лучшим футболистом матча, но он отдал приз игроку, у которого умер отец.

Оправдываться, что на видео не он или смонтировано Дзюба не стал. По итогам бесконечно длинного для себя дня футболист признался, что это был самый непростой матч в его карьере.

"Хоум"-видео капитан "Зенита" прокомментировал так: "Я не идеален, как любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешны. Я виноват, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда все отворачиваются, я очень ценю тех, кто остается со мной", - сказал он на видео.

Дзюба и Орзул - что известно об их отношениях

Приписываемая СМИ любовница Дзюбы Мария Орзул попытавшись максимально отстраниться от ситуации. "Мне удивительно, то есть прямо смешно. А я причем здесь… Ко мне это никакого отношения не имеет… Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся", - заявила телеведущая.

Слухи о романе между Дзюбой и Орзул распространились в марте 2015 года. Папарацци тогда сняли их тайную встречу в автомобиле.

Если предположить, что у них были отношения, то видеться и объясняться действительно было о чем. В феврале того же года Артем подписал контракт с "Зенитом" и вынужден был переезжать в Питер со своей семьей. Замужняя Мария продолжала жить в Москве. То есть их пути расходились.

Реакция общественности на этот кадр в авто тогда была менее громкой. Они не целовались, не обнимались, а лишь общались. Предположить, что мужчина и женщина из одной сферы деятельности могут это делать и без интима, безусловно, можно.

Футболист и спортивная телеведущая не комментировали приписываемые им сексуальные отношения. Шумиха быстро затихла.

Дзюба переехал в Петербург. Брак футболиста разрушен не был. Через год супруга Кристина родила ему второго сына. А вот Орзул с супругом таки подали на развод в том же году.

Реакция "Зенита" и сборной России

Российские СМИ утверждают, что телефон футболиста взломали несколько недель назад, поэтому к появлению пикантного ролика в сети он был готов.

Причем, это не первый сексуальный скандал с участием футболиста "Зенита". В июле этого года в интернет слили видео Дзюбы и его партнера по клубу Сердара Азмуна, которые имитировали половой акт в раздевалке.

Президент клуба Александр Медведев тогда отшутился, заявил, что "это демонстрация того, что ожидает "Спартак".

Но после видео с мастурбацией своего лидера руководство питерцев говорило серьезно.

"Дзюба попал в сложную ситуацию – личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения. Теперь все зависит от самого Артема – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол", – сказал Медведев.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сразу после видео с мастурбацией попытался отшутиться, написав в своем Twitter, мол "руки больше не подам Дзюбе".

Однако вскоре он заявил, что Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи национальной сборной: "Я принял решение не вызывать Дзюбу в сборную. На данный момент ему нужно побыть одному".

По словам Черчесова, Дзюба не будет участвовать в ноябрьских сборах, "дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста".

Тренер добавил, что футболисты и на поле, и за его пределами должны соответствовать уровню и статусу игроков национальной сборной.

По данным СМИ, Черчесов позвонил Дзюбе и выразил ему слова поддержки. Но капитанскую повязку и возможность играть за сборную у него забрал. Как надолго - неизвестно.

Версии и возможные последствия мастурбации Дзюбы

Российские футбольные функционеры выдвигают разные версии случившегося и того, как видео могло попасть в сеть.

Некоторые считают, что интимную переписку могла слить девушка, которой предназначалось видео. Другие предполагают, что скандал мог быть пиар-ходом "Зенита" и происками противников, которые таким образом деморализовали форварда.

"Не "Краснодар" ли это выложил перед матчем, чтобы психологически передернуть Дзюбу". Ничего криминального в этом нет, но зачем все снимать. Футбол - это шоу, а такие истории - элемент этого шоу. Теперь хоть у болельщиков появится новая тема для разговоров. Видимо, у Дзюбы хорошее здоровье и с режимом все хорошо. Повеселил нас всех, а то давно уже нас не радовал", - сказал бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко.

Член комитета по этике Андрей Созин так прокомментировал появление в сети скандального видео:

"Ну, какое лишение капитанской повязки!? Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека. Он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему. С трибун кричат гадости на ровном месте. Сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примут это со знаком минус. Я не говорю про футбол. Я говорю про детей, жену (Артем Дзюба с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - 7-летний Никита и 4-летний Максим, - Ред). Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает, но не в 32 года и на видео. К футболу это не имеет никакого отношения. Будут ли это терпеть сборная и "Зенит" - не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуна будет ему орать - не знаю..."

На выходе ситуация для главного футболиста России крайне сложная.

Во-первых, попрана его репутация порядочного семьянина. Во-вторых, он поплатился уже не только морально, а лишением капитанской повязки в сборной. В-третьих, против Дзюбы ополчились болельщики "Зенита" - его освистали.

Более того, питерские фанаты вывесили баннер с цитатой недавно умершего сатирика Михаила Жванецкого: "В историю трудно войти, но легко вляпаться".

Не исключено, что последнее - отторжение болельщиков - может особенно больно ударить по Дзюбе. Ведь агрессию к себе Дзюба испытывает на протяжении долгих лет, только со стороны других фанатов.

Дзюба родился в Москве и был воспитанником школы "Спартака". Переход в "Зенит" болельщики "красно-белых" не могут простить ему до сих пор. Каждый выход на поле в российской столице для Артема Дзюбы сравним со вхождением в "ад". На протяжении двух таймов москвичи массово скандируют в его адрес маты и грубости.

По состоянию на сегодня от лучшего игрока России и капитана сборной отвернулись все, за исключением группы поддержки в соцсетях, посты которых мы публикуем ниже.

Сможет ли Артем Дзюба в такой ситуации продолжить карьеру в Петербурге или другом клубе страны - вопрос актуальный. Ответ станет известен в ближайшее время - с открытием зимнего трансферного окна.

"Кто этим не занимается? Почему все молчат?" - реакция соцсетей

Мастурбация Дзюба стала самой обсуждаемой новостью в России в выходные и в понедельник.

Генпродюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале поддержала Дзюбу. Она допустила, что игрок не поддался на шантаж судя по тому, что частный ролик появился в публичном пространстве.

Канделаки также добавила, что, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео. "Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут - они там и останутся", - написала продюсер.

Украинская певица Светлана Лобода написала эмоциональный пост, в котором заявила о том, чтобы поднять на государственном уровнена вопрос о праве на частную жизнь, чтобы выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди не оказывались жертвами любителей залезть в чужую спальню.

"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах", - написала артистка. По мнению певицы, видео футболиста никого не оскорбляет и не унижает.

"Кто из парней этим не занимается? А девушки? Почему все молчат?", - спросила Лобода своих подписчиков.

Татьяна Мингалимова, автор YouTube-канала "Нежный редактор", также заступилась за футболиста. Она считает, что порицать в обществе людей, у которых есть те или иные фото и видео, просто ханжество.

"...Мастурбировать - это нормально. Кидать в интимных переписках нюдсы - тоже. Не нормален - факт слива. Я хочу поддержать Артема Дзюбу. И очень надеюсь, что футбольное сообщество, которое порой может быть токсичным, тоже его поддержит вместо шуток и нападок на эту тему. Потому что те же, кто хохочет, скорее всего делает то же, что в этом ролике, по несколько раз в день. И в адекватном обществе порицаться должны точно не люди в видео", - написала звезда русского ютуба, опубликовав интимное фото в нижнем белье.

Прокомментировал нерядовой случай в стихотворной манере и лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров:

Кто там х@й на камеру полощет?

Дзюба, что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челлендж мощный

Капитанам остальных команд!

В интернете накалились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть х@ястей,

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья,

Капитан у нас кончено лих!

Коль не отъ@бут, так хоть подрочат,

Так чтоб стыдно не было за них.

Российский HR-специалист, основательница проектов "Pruffi" и "Антирабство" Алена Владимирская тоже поддержала мастурбирующего Дзюбу.

"Постель - не футбольное поле. В ней рукой играть - не преступление. Верните Дзюбу!", - написала она на своей странице в Facebook.

Некоторые публичные люди восприняли информ-повод с футболистом, чтобы выложить и свои обнаженные фотографии в сеть.

Первый, кто поддержал Дзюбу не словом, в делом, стал российский телеведущий Андрей Малахов. В своем Instagram шоумен выложил фотографию из постели со словами: "Постель в отеле @lotte это не Футбольное поле! #дзюбалучший. Держись!"

Певица Айза Долматова, чье приватное фото тоже недавно случайно попало в сеть, написала в своем Instagram, что "нет ничего прекраснее здоровой сексуальности".