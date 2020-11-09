Джейсон Миллер, советник предвыборного штаба республиканцев на выборах президента, опроверг обнародованную телеканалом CNN информацию о том, что зять Трампа Джаред Кушнер призывал его признать поражение.

Об этом Миллер сообщил в Twitter.

"Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов во многих штатах, а также серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности", - написал Джейсон Миллер.

Отметим, что Джаред Кушнер является зятем и одновременно старшим советником Дональда Трампа.

Напомним, в субботу, 7 ноября, Байден объявил о своей победе на выборах президента США, его поздравил Зеленский и лидеры ЕС.

Также мы писали о том, что Дональд Трамп свое поражение не признает, а его адвокат заявил, что подсчет голосов был фальшивым в 10 американских штатах.