В Украине, где за сутки число зараженных Covid-19 выросло на 8 687 человек, больше всего новых случаев коронавируса вчера зафиксировали в Киеве и Харьковской области. Среди заболевших - 350 детей и 321 медик.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, по состоянию на утро 9 ноября в Украине зафиксировано уже 469 018 случаев коронавируса. Из них 8 565 оказались летальными (+115 за сутки). Выздоровели 209 143 пациента с Covid-19 (+2 277).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 9 ноября:

Киев - 44920 (+748)

Винницкая область - 12566 (+146)

Волынская область - 16436 (+331)

Днепропетровская область - 17965 (+217)

Донецкая область - 14190 (+283)

Житомирская область - 18970 (+636)

Закарпатская область - 17192 (+260)

Запорожская область - 14105 (+683)

Ивано-Франковская область - 24494 (+428)

Киевская область - 20410 (+590)

Кировоградская область - 3142 (+50)

Луганская область - 4539 (+89)

Львовская область - 33754 (+471)

Николаевская область - 10559 (+319)

Одесская область - 28 728 (+463)

Полтавская область - 12204 (+260)

Ровенская область - 22140 (+370)

Сумская область - 14863 (+377)

Тернопольская область - 22216 (+176)

Харьковская область - 43930 (+717)

Херсонская область - 5558 (+117)

Хмельницкая область - 19839 (+346)

Черкасская область - 10723 (+157)

Черновицкая область - 25411 (+395)

Черниговская область - 10164 (+110)

Напомним, с понедельника, 9 ноября, в Украине действует новое деление на коронавирусные зоны. Теперь в "желтой" и "зеленой" нет ни одного населенного пункта, Киев - "оранжевый", Харьков - по-прежнему "красный".

Также мы писали о том, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, суточный прирост коронавируса в 20 тысяч будет в Украине уже через полтора месяца.