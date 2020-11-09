По состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине подтвердились 8 687 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 115 пациентов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, общее число заболевших достигло отметки в 469 018 человек. Выздоровели за последние 24 часа 2 227 пациентов.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (748 человек,) Харьковской области (717), Запорожской области (683) и Житомирской области (636).

Напомним, что по данным число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 50 миллионов человек на утро 9 ноября.

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