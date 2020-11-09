В понедельник, 9 ноября, в российском Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу на военном аэродроме "Балтимор". По предварительным данным, погибли три человека.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Так, трагический инцидент произошел около 05:00. Солдат-срочник напал на людей. Военнослужащий части №23326, вооруженный автоматом, сначала отобрал у одного из гражданских топор, а потом открыл огонь.

По предварительным данным, три человека погибли сразу на месте трагедии, еще один был ранен. Нападавший сбежал.

Чуть позже в Минобороны России уточнили, что были убиты трое военных. Поиски убийцы продолжаются.

Напомним, мы писали о том, как месяц назад в воинской части в Крыму солдат застрелил сослуживца. После этого мать погибшего призвала не отпускать сыновей в армию.

Также сообщалось, что под Киевом солдат-срочник умер после издевательств сослуживца.