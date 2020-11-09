После того, как СМИ США объявили демократа Джо Байдена победителем президентской гонки, глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о своих планах на будущее.

Он намерен подать в отставку со своего поста, даже если Джо Байден будет просить его остаться и продолжать работу при новой администрации.

"Всем нужен кто-то, имеющий тесные отношения с президентом США. Кто-то, пользующийся доверием администрации... Речь идет про Административно-бюджетное управление, Национальный совет по космосу, Совет национальной безопасности. Думаю, я не гожусь для этого в новой администрации", - заявил Джим Брайденстайн в интервью Aviation Week, как передает Gazeta.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Переходный совет США рекомендует Трампу немедленно начать процесс передачи власти Байдену.