В сети появилось видео, как врачи одной из украинских больниц вынуждены на руках спускать пациента по лестнице, чтобы поместить его в машину скорой помощи.

Ролик опубликован в YouTube Poltavske.Tv.

Утверждается, что инцидент произошел в Миргородской центральной районной больнице. Несколько врачей на руках спускают пациента с Covid-19, который находится в тяжелом состоянии.

Здание больницы в Миргороде - двухэтажное, лифта в учреждении нет. Инфекционное отделение находится на втором этаже, поэтому врачи вынуждены транспортировать тяжелых больных таким образом.

Видео: Poltavske.Tv

Напомним, "Страна" писала о том, почему ковидные больницы в Украине стали адом для больных и врачей.

Также мы сообщали, что по данным Минздрава, 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.