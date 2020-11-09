Врачи больницы в Миргороде на руках транспортируют пациента со второго на первый этаж. Скриншот из видео

В сети появилось видео, как врачи одной из украинских больниц вынуждены на руках спускать пациента по лестнице, чтобы поместить его в машину скорой помощи. 

Ролик опубликован в YouTube Poltavske.Tv.

Утверждается, что инцидент произошел в Миргородской центральной районной больнице. Несколько врачей на руках спускают пациента с Covid-19, который находится в тяжелом состоянии. 

Здание больницы в Миргороде - двухэтажное, лифта в учреждении нет. Инфекционное отделение находится на втором этаже, поэтому врачи вынуждены транспортировать тяжелых больных таким образом. 

Видео: Poltavske.Tv

Напомним, "Страна" писала о том, почему ковидные больницы в Украине стали адом для больных и врачей.

Также мы сообщали, что по данным Минздрава, 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.

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