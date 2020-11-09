В США продолжается период неопределенности с официальным объявлением победителя президентских выборов. Действующий президент Дональд Трамп возмущен тем, что СМИ уже назвали новым главой страны Джо Байдена и собирается судиться.

Тем не менее Переходный консультативный совет уже выступил с рекомендациями незамедлительно начать процесс подготовки передачи власти от Трампа к Байдену.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

"Это была тяжелая кампания, но история полна примеров президентов, которые после таких кампаний великодушно оказывали помощь своим преемникам", - заявил один из членов совета, в который вошли представители трех предыдущих американских администраций.

Заявление Переходного совета было подписано главой администрации Белого дома 2006-2009 годов при президенте Джордже Буше-младшем Джошем Болтеном, министром здравоохранения и социальных служб той же администрации Майклом Левиттом, главой администрации Белого дома времен демократа Билла Клинтона Маком Макларти и Пенни Прицкер - министром торговли при президенте-демократе Бараке Обаме.

Ранее "Страна" сообщала, кто из мировых лидеров уже поздравил Байдена с победой на выборах президента США.