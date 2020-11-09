Вчера, 8 ноября, одесский областной терризбирком (ТИК) не смог огласить итоги выборов в областной совет. Компьютер, в котором хранился итоговый протокол, оказался заражен сетевым вирусом и просто-напросто выдавал сообщение об ошибке при попытке включения.

Об этом передает "Громадське".

Вчера утром в ТИК обещали объявить результаты и новый персональный состав Одесского областного совета примерно к 19:00. Однако за 15 минут до этого срока в ТИК сообщили, что протокол придется составить заново, потому что вирус уничтожил документ.

"Компьютер вроде выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования. Все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переработать на другом компьютере", - уточнили в ТИК.

Ранее "Страна" сообщала, что Голубов призвал голосовать за Николая Скорика во втором туре выборов мэра Одессы.