Вчера, 8 ноября, по всей Беларуси прошли массовые акции протеста на которых ОМОН и полиция задержали 1 023 человека (данные на 9 ноября, 07.00 по киевскому времени - Ред.)

Большинство задержаний было произведено в Минске. Также активисты сообщают о задержанных в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах, Пинске.

Об этом передает белорусский правозащитный центр "Вясна".

Среди задержанных есть журналисты, белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома обещали предоставить всю официальную информацию о задержанных сегодня, в понедельник 9 ноября.

Напомним, что в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.