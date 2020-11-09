Пандемию никак не удается остановить, фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса на Земле преодолела очередной знаковый рубеж. По данным университета Дж. Хопкинса на 06.40 9 ноября (время киевское - Ред.), число зараженных на планете составило уже 50 327 258 человек, умерло 1 255 490 пациентов.

Список стран, наиболее пострадавших от Covid-19 выглядит так

1. США 237 567 умерли / 9 962 900 зараженных

2. Бразилия 162 397 / 5 664 115 

3. Индия 126 121 / 8 507 754

4. Мексика 95 027 / 967 825 

5. Британия 49 134 / 1 195 350 

6. Италия 41 394 / 935 104

7. Франция 40 490 / 1 835 187 

8. Испания 38 833 / 1 328 832 

9. Иран 38 291 / 682 486 

10. Перу 34 821 / 920 010

11. Аргентина 33 560 / 1 242 182 

12. Колумбия 32 791 / 1 143 887 

13. Россия 30 292 / 1 760 420.



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