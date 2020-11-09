Байден попытается убедить губернаторов штатов ввести тотальный масочный режим
Демократ Джо Байден, которого американские СМИ еще до официального подсчета голосов объявили новым президентом США, после своего въезда в Белый дом лично обратится к губернаторам всех штатов ввести обязательное ношение масок.
Об этой инициативе рассказал представитель предвыборного штаба Байдена. По его словам уже, в самое ближайшие дни Байден начнет звонить губернаторам и мэрам крупных городов (причем от обеих партий - Ред.), чтобы склонить их к введению тотального масочного режима.
"Если кто-то из губернаторов откажется, Байден обратится к мэрам городов и попросит уже их ввести такой режим", - сообщил источник, как передает NBC News.
В настоящее время власти более половины американских штатов требуют носить маски в общественных местах.
Напомним, что США по-прежнему лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии заразились 9,9 млн человек, скончались около 237 000 заболевших.
"Страна" ведет обновляемый репортаж о ходе подсчета голосов в США.