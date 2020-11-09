Британский министр обороны Ник Картер считает, что глобальный экономический кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции, может привести к мировой войне.

Об этом Картер заявил в интервью изданию "Sky News".

По его словам, существует риск новой мировой войны, если текущие более мелкие конфликты выйдут из-под контроля, в результате чего будет задействовано больше стран и оружия.

Также Картер отметил, что глобальный экономический кризис, вызванный коронавирусной пандемией, также может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.

Министр добавил, что экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.

Напомним, ранее бывшему госсекретарю США Киссинджеру нынешнее противостояние США и Китая напомнило ситуацию накануне Первой мировой войны.

Также мы писали, что Трамп считает, что пророссийский президент Украины мог бы помочь предотвратить Третью мировую войну.