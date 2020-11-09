Министр обороны Британии предрек новую мировую войну из-за коронакризиса
Британский министр обороны Ник Картер считает, что глобальный экономический кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции, может привести к мировой войне.
Об этом Картер заявил в интервью изданию "Sky News".
По его словам, существует риск новой мировой войны, если текущие более мелкие конфликты выйдут из-под контроля, в результате чего будет задействовано больше стран и оружия.
Также Картер отметил, что глобальный экономический кризис, вызванный коронавирусной пандемией, также может вызвать новые угрозы безопасности и даже войну.
Министр добавил, что экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.
Напомним, ранее бывшему госсекретарю США Киссинджеру нынешнее противостояние США и Китая напомнило ситуацию накануне Первой мировой войны.
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