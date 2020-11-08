На паркет в проекте "Танцы со звездами" вышла приглашенная гостья - Карина Статищак из Одессы, которой из-за тяжёлого диагноза пришлось ампутировать ногу. Она вынуждена носить протез на левой ноге.



Об этом стало известно во время эфира на канале ТСН.



Так, она выступила в 11 эпизоде шоу "Танцы со звездами" по приглашению организаторов проекта. Её выступление было вне конкурса и не оценивалось судьями. Однако зал аплодировал стоя.

Девушка исполнила ча-ча-ча в паре с танцором Игорем Кузьменко, который в одном из прошлых сезонов стал победителем проекта вместе с певицей Натальей Могилевской.

Позже сама Карина Статищак призналась, что потеря ноги стала для неё тяжёлым испытанием. И именно это привело её в зал - она начала заниматься танцами.

"Если хоть одного человека мой пример сегодня вдохновит, я буду счастлива", - сообщила девушка.



Ранее "Страна" сообщала, что чем могут удивить "Танцы со звездами". Таинственный отель, Чапкис-Дракула и песни Могилевской. "Все участники окажутся в таинственном отеле, владельцами которого являются Юрий Горбунов и Тина Кароль, и вместе со своими новыми партнерами с помощью танца расскажут свою историю отношений" - говорится в анонсе передачи.



Также напомним, что одна из участниц сама попросилась уйти из шоу "Танцы со звездами". Это была актриса сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Девушка сама попросила отпустить ее из шоу вместо одной из пар, оказавшихся на грани вылета.