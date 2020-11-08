Сегодня, 8 ноября, действующий президент США Дональд Трамп, который не согласен с победой Байдена на выборах, задал вопрос, который давно волнует всех: когда СМИ получили право определять победителя в президентских выборах?



Об этом он заявил в своем Twitter.



"С каких это пор отстойные медиа называют, кто будет нашим следующим президентом? Мы все многому научились за последние две недели", - заявил Трамп.



Так, Трамп до сих пор не согласен с подсчетом голосов во многих штатах Америка. Его адвокат подтвердил, что была замечена фальсификация выборов в десяти штатах. "Имеется более 50 свидетелей и завтра мы подадим этот иск в суд за нарушение гражданских прав, за проведение несправедливых выборов, за нарушение закона штата, за отношение к Питтсбургу и Филадельфии иначе, чем к остальным ", - заявил юрист.



Также напомним, что американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента США. По их прогнозам на выборах побеждает демократ Джо Байден, который выигрывает выборы в ключевом штате Пенсильвания и получает минимум 273 голоса выборщиков. Что обеспечивает ему победу в гонке.