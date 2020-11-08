Сразу после секс-скандала российский футболист Артем Дзюба стал лучшим игроком матча "Зенита" с "Краснодаром", однако решил отдать приз своему партнеру по команде Алексею Сутормину, у которого умер отец.

Так, во время матча "Зенит" пропустил первым еще в первом тайме. В конце первого тайма у Дзюбы был шанс сравнять счет, когда ему дали право пробить пенальти, но он его не реализовал. Чем подогрел к себе ненависть трибун, которые ранее его освистали, еще больше.

Уже во втором тайме команде и попавшему в скандал форварду удалось проявить себя. Сначала ответный гол забил футболист из Питера Кузяев, а на 79-й минуте они вышли вперед благодаря голу Артема Дзюбы, который в итоге стал победным. Уже в добавленное время третий мяч забил игрок хозяев Сутормин. В итоге Дзюбу признали игроком матча.

После матча Дзюба прокомментировал произошедшее.

"Спасибо, кто проголосовал за меня [в номинации лучшему игроку матча]. Но моя [ситуация] вообще ерунда по сравнению... Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.

Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то", – рассказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".

Позже спортсмен также высказался по поводу последних событий, произошедших с ним.

"Я неидеален, как любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешны. Я немного виноват, могу винить только себя. Но в такие моменты, когда все отворачиваются, я очень ценю тех, кто остается со мной", - сказал Дзюба на видео, опубликованном в Телеграм-канале "Mash на Мойке".

Напомним, сегодня капитан петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, считающийся главным бомбардиром российского футбола, попал в секс-скандал после того, как неизвестные слили в сеть видео, на котором спортсмен мастурбирует. После этого форварда не вызвали на текущий сбор национальной команды в ноябре 2020 года в связи с инцидентом.

Позже звезды российской и украинской эстрады стали на защиту футболиста, заявив, что "мастурбировать - нормально, а воровать видео - нет".