В Украине официально признали борщ своим национальным блюдом, а телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко будет добиваться еще и включения супа в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского.



Об этом он заявил на своей странице в Facebook.



Так, по его словам, борщ является "мощным культурным феноменом". "Мы не просто заявил о том, что борщ - украинский. Мы оказали сопротивление России и ее пропаганде, и нас поддержал мир", - подчеркнул ведущий.



Он выразил возмущение тем фактом, что в России также считают борщ своим национальным блюдом. Клопотенко рассказал, что после того, как суп получил статус украинского продукта, ему написали с российского телевидения. "Соседям после всех новостей немного стало плохо. Я отказался с ними разговаривать, потому что не собираюсь подбрасывать информационное топливо в их машину пропаганды", - заявил шеф-повар.



Позже экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил внести борщ в реестр нематериального национального достояния в начале октября. Помимо этого, туда хотят внести клембовскую сорочку с цветком, пасхальное гуляние "Водить Володара" в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области, борщевскую народную вышивку и карпатское лижникарство - технику изготовления покрывал из овечьей шерсти.



Позже газета The Times написала, что Польша наравне с Россией имеет право включиться в борьбу за борщ, поскольку это блюдо является неотъемлемой частью национальных кухонь целого ряда славянских народов.



Ранее "Страна" сообщала, что объекты из Чернобыльской зоны внесут в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое предложение опубликовал на своей странице в Facebook выступил глава министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко.



Также напомним, что в Лондонском Тауэре появится украиноязычный аудиогид. Так, был заложен фундамент для того, чтобы в одном из самых выдающихся и самых известных мест мира скоро звучал и украинский язык.