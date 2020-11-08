Сегодня, 8 ноября, в Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости" из-за анонимного звонка с предупреждением о минировании. Об открытии метро будет сообщено позже, сразу после проверки.

Об этом в 21:00 сообщил Киев оперативный в своем Telegram.

Так, по их информации, станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" Киевского метрополитена были закрыта для пассажиров в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.



Обновлено. Около 21:50 стало известно, что станцию проверили и никаких взрывоопасных предметов там не обнаружили. Ее работа восстановлена в полноценном режиме.

Ранее "Страна" сообщала, что позавчера так же закрыли станцию метро в Киеве. Причиной стал анонимный звонок с предупреждением о минировании.



Также напомним, что Рада намерена ужесточить наказание за ложные минирования. Так, в среду, 4 ноября, Верховная Рада 235 голосами "за" поддержала в первом чтении этот законопроект.