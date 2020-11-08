В США, где тысячи жителей вышли на улицу, чтобы поздравить Байдена с победой в выборах, установлен новый рекорд суточного прироста больных с коронавирусной инфекцией.



Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.



Так, предыдущий рекорд был установлен сутками ранее, он составлял 126 480 заболевших за 24 часа. 5 ноября также был рекорд – 121 888 случаев.



Всего с начала эпидемии в США зарегистрировано почти 9,9 млн случаев Covid-19, страна лидирует по этому показателю. У идущей на втором месте Индии таких случаев 8,5 млн.



Всего в Соединенных Штатах скончалось в общей сложности 237 192 инфицированных коронавирусом.



Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 8 ноября известно уже о более чем 50 млн случаев Covid-19.



Ранее "Страна" сообщала, что Португалия вводит комендантский час из-за коронавирусных антирекордов. Вчера, 7 ноября, там было зафиксировано 6640 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии.



Грузия также из-за коронавируса вводит комендантский час, который будет распространяться на автомобильное и пешеходное движение с 22:00 до 05:00 в крупных городах.