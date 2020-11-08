В понедельник, 9 ноября, в Москве пройдут похороны сатирика Михаила Жванецкого, который умер 6 ноября.

О деталях церемонии рассказал представитель артиста Олег Сташкевич, передает "РИА Новости".

По его словам, прощание с юмористом будет закрытым. "Учитывая обстоятельства, которые все понимают, мы должны беречь друг друга, нам нельзя собираться", — пояснил он. Сташкевич не уточнил, на каком кладбище похоронят сатирика.

Жванецкий — народный артист России и Украины, лауреат премии президента России. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов. В период работы в театре А. И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 миниатюр и монологов, в том числе такие известные как "Авас". Позже начал выступать сам. С 2002 года вел ежемесячную программу "Дежурный по стране". С декабря 2019 года показ передачи был прерван на неопределенный срок.

Напомним, о смерти Жванецкого в возрасте 86 лет стало известно 6 ноября. Друзья сатирика рассказали, что он был болен. В июне артист признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо, а в октябре объявил об уходе со сцены.

Отметим, что ранее представитель Жванецкого сообщил, что прощания с сатириком не будет из-за пандемии коронавируса.