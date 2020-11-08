Российские и украинские знаменитости массово реагируют на появление видео, в котором фигурирует капитан петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, считающийся главным бомбардиром и звездой российского футбола.

Напомним, в субботу, 7 ноября, в телеграм-каналах и социальных сетях получило широкое распространение видео с Дзюбой, который лежит на кровати в комнате (возможно, на базе или в отеле) и мастурбирует под звуки из телевизора, из которого доносится голос телеведущей "Матч ТВ" Марии Орзул. Предположительно, видео было снято в декабре 2019 года.

Примечательно, что роман Орзул и Дзюбе приписывали в марте 2015 года, когда папарацци сняли тайную встречу в автомобиле. Тогда скандал не разрушил брак футболиста, через год Кристина Дзюба родила ему второго сына. А вот Орзул с мужем подали на развод в том же году.

Чуть позже Орзул рассказала, что компрометирующий ролик не смотрела, а с Дзюбой давно не общается. "Мне удивительно, то есть прямо смешно. А я причем здесь… Ко мне это никакого отношения не имеет… Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся", — заявила телеведущая.

Уже сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий "Зенита" пропустит ближайшие матчи национальной команды.

Также сегодня телеграм-канал Baza сообщил, что Дзюба был готов к появлению интимного видео - несколько недель назад телефон футболиста взломали. "Сразу после взлома Артем почистил телефон, но, судя по всему, взломщики успели скачать содержимое. При этом никаких требований Дзюбе никто не выдвигал и вот вчера вечером видео было слито в сеть", - говорится в сообщении.

"Кто из парней этим не занимается? А девушки?" Реакция звезд

И хотя сам Дзюба после публикации откровенных кадров закрыл свой профиль в Instagram и ограничил возможность комментирования постов для всех пользователей социальной сети, другие знаменитости остро отреагировали на появление данного видео.

Украинская певица Светлана Лобода заступилась за футболиста Артема Дзюбу и возмутилась молчанием своих коллег. Исполнительница написала эмоциональный пост.

"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах". — написала артистка. По мнению певицы, видео, опубликованное им, никого не оскорбляет и не унижает.

Артистка заявила, что шокирована отсутствием права на приватную жизнь. "Кто из парней этим не занимается? А девушки? Почему все молчат?", — спросила Лобода своих подписчиков.

Певица выдвинула предложение, что вопрос о праве на частную жизнь должен быть поднят на государственном уровне. Как отметила Лобода, "выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню".

Татьяна Мингалимова, автор YouTube-канала "Нежный редактор" также стала на защиту футболиста:

"У огромного количества людей есть те или иные фото и видео. И порицать в обществе их наличие — ханжество. Мастурбировать — это нормально. Кидать в интимных переписках нюдсы — тоже. Не нормален — факт слива. Я хочу поддержать Артёма Дзюбу. И очень надеюсь, что футбольное сообщество, которое порой может быть токсичным, тоже его поддержит вместо шуток и нападок на эту тему. Потому что те же, кто хохочет, скорее всего делает то же, что в этом ролике, по несколько раз в день. И в адекватном обществе порицаться должны точно не люди в видео", - написала звезда русского ютуба.

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Telegram-канале выразила слова поддержки капитану "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе после появления в интернете интимного видео с его участием.

По словам Канделаки, никому не стоит соревноваться в ханжестве. Руководитель "Матч ТВ" отметила, что цифровой шантаж очень распространен, и судя по тому, что частный ролик появился в публичном пространстве, Дзюба ему не поддался.

Канделаки добавила, что, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео. "Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся", — написала продюсер.

Также нерядовой случай откомментировал и вокалист группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Он традиционно для себя посвятил этому стих:

Кто там х...й на камеру полощет?

Дзюба, что ли? Это просто гранд.

Он случайно сделал челлендж мощный

Капитанам остальных команд!

В интернете накалились страсти.

Что футбольные смотреть нам матчи?

Ща посмотрим, кто там есть х...ястей,

И членов в сборную назначим.

Наши футболисты рвут всех в клочья,

Капитан у нас кончено лих!

Коль не отъ...бут, так хоть подрочат,

Так чтоб стыдно не было за них.

Кроме того, не осталась в стороне и поддержала футболиста известный российский HR-специалист, основательница проектов "Pruffi" и "Антирабство" Алена Владимирская.

"Постель - не футбольное поле. В ней рукой играть - не преступление. Верните Дзюбу!", - написала она на своей странице в Facebook.

Ответил хейтерам решающим голом и стал игроком матча

Интересно, что видео всплыло накануне матча "Зенита" с "Краснодаром". Несмотря на огромный стресс футболиста, его поставили во главе атаке санкт-петербуржской команды.

Началось все для него не очень хорошо. Болельщики команды подготовили баннер с цитатой недавно скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого: "В историю трудно войти, но легко вляпаться!".

После этого его освистали во время предматчевого представления.

На поле было не менее интересно. "Зенит" пропустил первым еще в первом тайме. В конце первого тайма Дзюба мог сравнять счет, когда ему дали право пробить пенальти, но он его не реализовал. Чем подогрел ненависть трибун к себе еще больше.

Но второй тайм стал бенефисом как "Зенита", так и попавшего в скандал форварда. Сначала ответный гол забил футболист из Питера Кузяев, а на 79-й минуте они вышли вперед благодаря голу Артема Дзюбы, который в итоге стал победным. Уже в добавленное время третий мяч забил игрок хозяев Сутормин. В итоге Дзюбу признали игроком матча.

Уже после матча Дзюба высказался о проbзошедшем.

"Спасибо, кто проголосовал за меня [в номинации лучшему игроку матча]. Но моя [ситуация] вообще ерунда по сравнению... Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.

Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то", – рассказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".