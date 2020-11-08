Ряд объектов из Чернобыльской зоны отчуждения стоит внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Такое предложение опубликовал на своей странице в Facebook выступил глава министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко.



"Это станет частью плана развития территории Чернобыля для привлечения туристов. Внесению объектов в список наследия будет предшествовать много шагов", - подчеркнул глава МКИП.



Так, в ближайшее время стоит задача наладить процедуру посещения Чернобыльской зоны, разработать экскурсионные маршруты и обеспечить инфраструктуру. Также в планах властей придумать туристический бренд зоны отчуждения.



Ранее в Чернобыле провели испытания робота Spot американской компании "Boston Dynamics". Робособака прогулялась по территории АЭС, а также измерила радиацию в пунктах локализации и захоронения отходов "Рыжий лес", "Подлесный" и "Буряковка". Для обнаружения зон загрязнения применялся способ с гамма-спектрометром, гиперспектральным и нейтронным датчиками.



Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.







Ранее "Страна" сообщала, что появился календарь главных природных явлений ноября в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Календарь должен пригодится тем, кто занимается научным и арт-туризмом.



Также напомним, что в заповеднике Чернобыля показали странные деревья лесов зоны отчуждения. "Игра природы. Воздействие ветра вместе с какими-то другими природными факторами иногда создают причудливые формы из стволов и веток сосны, которая, как правило, растет высокой и стройной".