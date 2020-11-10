Автор "кассетного скандала" об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе Александр Мороз в интервью "Стране" рассказал, кто и как на самом деле записывал Леонида Кучму.

Николай Мельниченко, который дал записи из кабинета тогдашнего президента Морозу, сказал ему, что спрятал прослушку в диване в кабинете Кучмы. Однако сам Мороз в это не верит. По его мнению, прослушивающую аппаратуру установили в здании напротив кабинета Леонида Кучмы и записали голоса дистанционно.

"Это, конечно, ерунда. Никакого дивана не было. Литвин правильно сказал в вашем интервью, что прослушку в кабинете Кучмы организовал тот, кого нет на пленках. Его голоса нет на пленках, хотя он был вхож в этот кабинет", - отметил Мороз.



Однако на прямой вопрос "Страны" о том, кто это был, Мороз ответил уклончиво - мол, "он сам об этом скажет на суде".



"Страна" уточнила, был ли это Евгений Марчук (бывший глава СБУ, премьер-министр Украины в 1995-1996 годах, в 2000 году секретарь СНБО – Ред.). Однако Мороз вновь уклонился от прямого ответа: "Не знаю. Суд покажет. Мог, кстати, и сам Мельниченко снять квартиру напротив окон президента, установить аппаратуру".

Полный текст интервью с Александром Морозом можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" публиковала интервью об убийстве Гонгадзе с одним из фигурантов "пленок Мельниченко" - экс-спикером Верховной Рады Владимиром Литвином.