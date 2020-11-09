Александр Мороз, который 20 лет назад обнародовал знаменитые "пленки Мельниченко" о расправе над журналистом Георгием Гонгадзе, получил эти записи за три недели до исчезновения Гонгадзе. Об этом Мороз сообщил в интервью "Стране".

По его словам, когда он услышал "пленки Мельниченко", он рассказал Гонгадзе о том, что ему угрожает опасность.

"Я переговорил с Гонгадзе об угрозах в его адрес. Не объясняя, откуда у меня эта информация. Сказал, что за ним идет слежка. Единственный выход: официально обратится в прокуратуру и попросить охрану, чтобы обезопасить себя. Он это сделал. Написал письмо – имел основания, видел слежку. Как выяснилось, группу генерала Пукача, которая «вела» Гонгадзе, Георгий и сам замечал. Конечно, никто не предполагал, что это так закончится", - отметил Александр Мороз.

Он уточнил, что с момента этого разговора с Гонгадзе до его исчезновения и гибели прошло "недели три".

На вопрос "Страны", почему он не обнародовал пленки, когда Гонгадзе еще был жив, Мороз ответил: "То, что я сказал Георгию, соответствовало услышанному в записях. Он отреагировал, как следует. Об угрозе жизни там речь не шла. А обнародовать записи тогда означало бы реально рисковать жизнью того (или тех), кто их делал. Ведь подозрение об убийстве Гонгадзе и у меня появилось в начале ноября, когда возле Таращи обнаружили страшную находку (в Таращанском лесу Киевской области 2 ноября 2000 года было найдено обезглавленное тело Гонгадзе – Ред.). То есть через два месяца после убийства", - отметил Мороз.

Полный текст интервью с Александром Морозом можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" публиковала интервью об убийстве Гонгадзе с одним из фигурантов "пленок Мельниченко" - экс-спикером Верховной Рады Владимиром Литвином.