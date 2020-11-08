Вторые сутки не утихает резонанс вокруг жестоких и бессмысленных убийств, совершенных вчера в Кривом Роге - на малой родине президента Владимира Зеленского. Сам глава государства уже назвал эти события абсолютным терроризмом, вероятно наследуя президента Франции Эммануэля Макрона, обозначившего так убийство учителя под Парижем на религиозной почве.



Завтра в местном суде будут избирать меру пресечения задержанному по подозрению в этих жестоких преступлениях. Им оказался 29-летний местный житель Тарас Усенко.



Сам подозреваемый называет себя "Осирис" (древнеегипетское божество загробного мира - Ред.). Откуда эти отсылки к мифологии Египта, еще предстоит выяснить.



Так, вчера Тарасу Усенко сообщили о подозрении в двойном убийстве и покушении на убийство еще восьмерых людей, в том числе ребенка. Криворожская местная прокуратура ввиду совершения особо опасных преступлений будет настаивать на содержании под стражей, без возможности получить альтернативное наказание.



Судя по информации, полученной "Страной" из источников в прокуратуре, несмотря на распространившуюся информацию о невменяемости Усенко, в распоряжении органов досудебного расследования на сегодняшний день не было данных, что он стоял на учете в психоневрологическом диспансере. По случаю выходного дня выяснить это из-за отсутствия электронного учета душевнобольных нет возможности. Так как подобная информация по старинке хранится в бумажном виде и выдается даже полиции только в рабочий день.



По ходу расследования было решено не ходатайствовать перед местным судом о применении к обвиняемому специальной меры пресечения, которая предусмотрена для психов (содержание в психиатрической больнице в условиях, исключающих общественно опасное поведение). Также было решено просить арест без денежного залога, а потом уже провести сначала амбулаторную, а если потребуется и стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.



В ходе обследований и интервью с психиатрами уже и будет дан ответ на самый главный вопрос, интересующий следствие - отдавал ли "Осирис" во время совершения убийств и покушений отчет своим действиям и мог ли ими управлять. Если психиатры скажут, что Тарас Усенко не может быть осужден, тогда в суд будет направлен не обвинительный акт, а ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера. А вопрос вины в суде вообще не будет рассматриваться. В случае признания невменяемости, его ждет принудительное лечение в Днепропетровской государственной психиатрической больнице закрытого типа.



В данный момент заместитель министра МВД Антона Геращенко сообщает только "околесицу" в исполнении подозреваемого Усенко. Он говорит, что является "посланником ада", "Осирисом" и "должен был убить 15 человек". Стоит напомнит, что задержали мужчину в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком. При нем был большой кухонный и перочинный складной нож.



Во время неотложного обыска в квартире Усенко, где он жил с родственниками нашли какие-то непонятные рисунки на стене в его комнате в виде оккультных знаков. Близкие говорят, что Тарас стал каким-то странным после возвращения из Чехии, где был на заработках. Возможно там связался с какими-то сектантами. Однако родные Усенко не говорят, почему не был поднят вопрос о принудительном обследовании своего домочадца у психиатра, как только заметили изменения.



Если комиссия экспертов придет к тому, что "Криворожский Осирис" вменяем и попросту валяет дурака, пытаясь выдать себя за психа, ему грозит пожизненное заключение.



Сам подозреваемый утверждает на аудиозаписи, распространенной в интернете, что обращался в полицию чтобы ему помешали убивать. Сейчас эта информация проверяется. Был ли звонок на "102" и если был, то почему на него не отреагировали должным образом - выясняется. Не исключена еще и халатность полицейских в дежурной части полиции города, проигнорировавших странный звонок.



"Полиция в ходе расследования будет проверять круг общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек для понимания – не было ли эта трагедия вдохновлена кем то другим. Не было ли здесь факта внушения, подстрекательства", – подытожил замминистра Геращенко.



Напомним, 7 ноября около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе Кривого Рога бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте - это был отец и сын. Еще восемь человек, в том числе и маленький мальчик, доставлены в больницу, где находятся в данный момент.



Правоохранители задержали нападавшего и доставили в Криворожское отделение полиции. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook написал, что "им оказался 29-летний житель Кривого Рога – Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что он "пришел из ада", что "он Бог", что некий "голос" приказал ему убить 15 человек".



Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назвал терактом двойное убийство в Кривом Роге. По словам Зеленского, у него нет сомнений, что сегодняшние убийства в Кривом Роге являются "проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома".



Также сообщалось, что в Кривом Роге мужчина зарезал двоих прохожих и ранил еще 8 человек, среди которых школьник. Против него возбудили уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.