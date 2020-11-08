Украина не рассматривает возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции, что предусмотрено Минскими соглашениями.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент страны Леонид Кравчук, передает ТАСС.

"Украина — моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями", — сказал он.

По его словам, подобные меры могут спровоцировать и другие регионы потребовать подобных преференций, что угрожает государственному устройству страны.

Тем не менее, он добавил, что закон об особенностях местного самоуправления для территорий "ЛНР и ДНР" все же примут при определенных условиях. Каких именно — он не уточнил, но подчеркнул, что власти понимают необходимость такого шага. "Через шесть лет войны представить, что в Донбассе такие же условия, как во Львовской области, — это просто фантазия, мы это понимаем", — сказал политик.

Напомним, что по Минским соглашениям, подписанным в феврале 2015 года, Украина должна внести положение об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституцию.

Напомним, ранее украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Документ содержит предложение полностью прекратить конфликт и демилитаризовать неподконтрольные территории Донбасса в начале 2021 года. А 31 марта 2021-го - провести там местные выборы.

Ранее мы подробно анализировали план реинтеграции Донбасса, который предложил Леонид Кравчук.

Отметим, что план стал ответом на меры, которые предложили представители "ДНР/ЛНР". О них мы также подробно писали.