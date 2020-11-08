Времяпровождение объявившего о своей победе на выборах президента США Джозефа Байдена и действующего лидера США Дональда Трампа в первое воскресенье после выборов очень отличается.



Про их досуг сообщает в своем Twitter политический репортер Джош Ледерман NBC News.



Так, победивший на выборах кандидат от демократов Джо Байден отправился на службу в церковь в городе Уилмингтон в штате Делавэр. Он известен как верующий католик и станет вторым президентом-католиком в истории США после Джона Кеннеди.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп второй день подряд проводит за игрой в гольф. Для этого он предпочитает принадлежащие его организации поля для гольфа в штате Вирджиния.



"Только что: Президент Трамп только что прибыл на Национальное поле для гольфа Трампа в Вирджинии, где он подышит свежим воздухом второй день подряд. Избранный президент Байден только что прибыл в церковь", - написал репортер.



Ранее "Страна" сообщала, что американские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента США. Так, 7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США.



Также напомним, что в то же время Трамп не признает победу Байдена, заявляя о фальсификациях. По словам Трампа, начиная с понедельника его команда обратится в суд "чтобы гарантировать соблюдение избирательного законодательства и назначение законного победителя".