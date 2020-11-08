Мужчина, который напал с ножом на прохожих в Кривом Роге и убил двух человек, во время задержания не отрицал факта преступления и заявил, что некий "голос" приказал ему зарезать 15 человек. При обыске в его квартире нашли мистические символы на стенах.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Сотрудники патрульной полиции немедленно прибыли на вызов по "102" после того, как звонивший сообщил, что какой-то ненормальный нападает на улице с ножом на людей. Они немедленно приступили к осмотру близлежащих улиц и задержали человека с окровавленным ножом в тот момент, когда он пытался зарезать женщину с малолетним ребёнком. Им оказался 29-летний житель Кривого Рога - Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял то, что он "пришёл из ада", что "он Бог", что какой-то "голос" приказал ему убить 15 человек", - написал он.

По словам замминистра, родные убийцы рассказали, что он ездил на заработки в Чехию, но год назал вернулся оттуда други человеком.

Он начал говорить о каких-то демонах, однако не был агрессивным.

Также Геращенко добавил, что во время проведения неотложного обыска в комнате, где проживал мужчина, на стенах были обнаружены мистические символы и концентрические рисунки.

Оценку действиям преступника дадут психиатры.

"Полиция будет проводить детальное следствие для определения круга общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек для понимания - не была ли эта трагедия вдохновлена кем-то другим. Не было ли здесь факта внушения, подстрекательства", - добавил Геращенко.

Напомним, вчера полиция Кривого Рога задержала мужчину, который зарезал двоих прохожих ножом и ранил еще 8 человек, среди которых и восьмилетний ребенок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал терактом двойное убийство в Кривом Роге.