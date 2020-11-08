В понедельник, 9 ноября, в Украине будет теплая погода без осадков, в некоторых областях будет туманно. Ближе к середине недели ожидается похолодание.



Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.



Так, согласно прогнозу, завтра днем температура воздуха составит +7...+12 градусов, на Юге +10...+14.



В Киеве будет тепло и без осадков. Периодически возможен туман, дневная температура будет +8 градусов.



"Сколько видит глаз синоптика - в Украине не ожидается никаких значительных дождей. Всем ленивым можно "закрыть хвосты", закончить ремонт, убрать что-то, ведь ничего не будет капать на голову", - заметила Диденко.



Ближе к середине недели температура воздуха упадет на несколько градусов, ночью возможен минус.



"Ближайшая неделя позволит выти и поработать на улице, не закутываясь в несколько слоев одежды. Умеренная и взвешенная поздняя осень. Любуйтесь ноябрьскими кленовыми листьями, выгуляйте шерстяное пальто и можно спокойно ожидать зимы", - советует синоптик.





Ранее "Страна" сообщала, что в Украину вернется сухая и комфортная погода. "Мощный огромный антициклон - область высокого атмосферного давления и сухой погоды - раскинул свои метеорологические лапы от Ирландии через всю континентальную Европу в Украину", - писала Диденко.



Также напомним, какой будет погода в ноябре. "Дожди с окошками солнечных дней, похолодание в середине месяца, в конце месяца - морозы по ночам и мокрый снег."